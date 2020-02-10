НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Авиазавод в Бурятии приступил к производству «аэротакси»

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Фото: © Mztourist / CC BY-SA 4.0

Двухвинтовой вертолет, который можно использовать как аэротакси, находится в производстве на Улан-удэнском авиазаводе (АО «УУАЗ»). Его продажи планируют начать в 2022 году, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«VRT-500 — это двухвинтовой вертолет соосной схемы, его особенность — большая устойчивость, точное приземление. Это важно для городов, такую машину можно использовать как аэротакси. Мы его показывали на МАКСе, на авиасалоне в Арабских Эмиратах, вертолет вызвал большой интерес», — цитирует ТАСС Цыденова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» попало в Сеть

По его словам, это весьма конкурентный на мировом рынке вертолет и на него есть большой спрос. Есть заинтересованность арабских стран: они вошли в долю «Вертолетов России» с учетом производства VRT-500.

«Интерес проявляет и Европа — Италия, Германия. Мы выйдем с этими вертолетами и на европейский рынок. Сейчас он в производстве, на 2022 год планируем продажи», — резюмировал Цыденов.

АО «УУАЗ» с 2007 года входит в состав холдинга АО «Вертолеты России». В настоящее время завод производит вертолеты: Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8АМТШ-ВА. Также рассматривается возможность производства самолета на замену Ан-2 «Кукурузник».

Еще по теме
Самолету «Байкал» подыскали инвесторов
Самолет с гибридными двигателями создадут в России
Иркутская авиакомпания подала в суд на производителя SSJ-100
Разработанные по проекту СибНИА самолеты полетят над Магаданом
смотреть все
Технологии #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров предложил Украине вновь обменяться послами
•
Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть и газ
•
Китайская экономика возобновила работу после каникул
•
Россия создаст стратегический запас медицинских масок
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутские барсуки предсказали потепление вслед за ежом
Сибирь 10.02.2020 12:13
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
Сибирь 10.02.2020 11:40
Авиазавод в Бурятии приступил к производству «аэротакси»
Сибирь 10.02.2020 11:28
Ветер сорвал крыши у школ и детсадов в Хакасии
Сибирь 10.02.2020 11:19
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
19655
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
5658
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
3844
Стивен Кинг дал право на экранизацию рассказа 16-летней томичке
3502
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров предложил Украине вновь обменяться послами
•
Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть и газ
•
Китайская экономика возобновила работу после каникул
•
Россия создаст стратегический запас медицинских масок
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?