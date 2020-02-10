Авиазавод в Бурятии приступил к производству «аэротакси»

Двухвинтовой вертолет, который можно использовать как аэротакси, находится в производстве на Улан-удэнском авиазаводе (АО «УУАЗ»). Его продажи планируют начать в 2022 году, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«VRT-500 — это двухвинтовой вертолет соосной схемы, его особенность — большая устойчивость, точное приземление. Это важно для городов, такую машину можно использовать как аэротакси. Мы его показывали на МАКСе, на авиасалоне в Арабских Эмиратах, вертолет вызвал большой интерес», — цитирует ТАСС Цыденова.

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По его словам, это весьма конкурентный на мировом рынке вертолет и на него есть большой спрос. Есть заинтересованность арабских стран: они вошли в долю «Вертолетов России» с учетом производства VRT-500.

«Интерес проявляет и Европа — Италия, Германия. Мы выйдем с этими вертолетами и на европейский рынок. Сейчас он в производстве, на 2022 год планируем продажи», — резюмировал Цыденов.

АО «УУАЗ» с 2007 года входит в состав холдинга АО «Вертолеты России». В настоящее время завод производит вертолеты: Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8АМТШ-ВА. Также рассматривается возможность производства самолета на замену Ан-2 «Кукурузник».