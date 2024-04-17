НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Представлены первые российские телевизоры с дисплеями miniLED

Источник:
Sibnet.ru
541 2

Стартовали продажи нового поколения умных телевизоров Sber Line S. В линейке более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов, сообщает пресс-служба «Сбера».

Флагман линейки — 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED с 512 зонами подсветки и разрешением 4K UHD. Отмечается, что устройство стало первым телевизором российского бренда на передовой технологии подсветки экрана.

«Технология miniLED делает черный цвет максимально глубоким, а также повышает пиковую яркость изображения до 1000 нит», — говорится в описании устройства.

Телевизор также поддерживает современную технологию МЕМС. Она анализирует качество контента в режиме реального времени и автоматически улучшает изображение.

В серии Sber Line S увеличилась оперативная память: у премиальных моделей — до 2 ГБ, у бюджетных — до 1,5 ГБ. Также были усовершенствованы динамики. Двухдиапазонный Wi-Fi теперь доступен даже на младших моделях.

Цены на телевизоры линейки Sber Line S стартуют с 13 490 рублей. Флагманская модель Sber miniLED доступна по цене 149 990 рублей. Продажи на маркетплейсах начнутся 17 апреля 2024 года.

Еще по теме
Стартовал выпуск российских принтеров «Катюша»
Выпущен полицейский дрон с искусственным интеллектом
Россияне совершили стратосферный прыжок на Северный полюс
Вырубать лес в России начали с помощью лазера
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
218597
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
22292
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
20025
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
22160
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
31931
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
204699
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
23578
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
23784
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
26476
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
42495
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Создатели «Смуты» выпустят большое дополнение
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.