Представлены первые российские телевизоры с дисплеями miniLED

Стартовали продажи нового поколения умных телевизоров Sber Line S. В линейке более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов, сообщает пресс-служба «Сбера».

Флагман линейки — 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED с 512 зонами подсветки и разрешением 4K UHD. Отмечается, что устройство стало первым телевизором российского бренда на передовой технологии подсветки экрана.

«Технология miniLED делает черный цвет максимально глубоким, а также повышает пиковую яркость изображения до 1000 нит», — говорится в описании устройства.

Телевизор также поддерживает современную технологию МЕМС. Она анализирует качество контента в режиме реального времени и автоматически улучшает изображение.

В серии Sber Line S увеличилась оперативная память: у премиальных моделей — до 2 ГБ, у бюджетных — до 1,5 ГБ. Также были усовершенствованы динамики. Двухдиапазонный Wi-Fi теперь доступен даже на младших моделях.

Цены на телевизоры линейки Sber Line S стартуют с 13 490 рублей. Флагманская модель Sber miniLED доступна по цене 149 990 рублей. Продажи на маркетплейсах начнутся 17 апреля 2024 года.