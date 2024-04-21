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Boston Dynamic представила робота‑гуманоида нового поколения

Источник:
«Газета.ру»
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Boston Dynamics представили новое поколение полностью электрических роботов Atlas. Предыдущая модель имела гидравлические приводы.

Новый Atlas станет коммерческим продуктом наряду с манипулятором Stretch и робособакой Spot, которые уже используются в разных отраслях.

Первым клиентом компании станет компания Hyundai, которая будет использовать человекоподобного робота для испытаний на своих автомобильных производственных мощностях. Испытания должны начаться с 2025 года, приводит «Газета.ру» сообщение компании.

Гидравлический Atlas последнего поколения достиг предела своих возможностей и не мог управляться с тяжелыми объектами «неправильной» формы. Компания в середине апреля «попрощалась» с этой моделью.

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Наука #Техника #Видеоновости
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