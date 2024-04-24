Стартовали продажи робота-поджигателя Thermonator

Американская компания Throwflame открыла продажу робота-пса Thermonator, вооруженного огнеметом ARC.

Разработчики подчеркивают, что устройство не является оружием, оно предназначено для уборки снега, борьбы с сорняками и даже тушения ландшафтных пожаров — например, робот может выжечь полосу сухой травы на пути огня, чтобы остановить его распространение.

Робот имеет встроенный лидар и систему лазерного прицеливания. Дальность стрельбы огнем достигает 10 метров. Батарея Thermonator позволяет ему работать в автономном режиме около часа.



<br>

Контролировать робота можно при помощи мобильного приложения. Стоимость Thermonator составляет 9420 долларов. Пес-поджигатель собирается на базе китайского Unitree Go2, что позволяет снизить затраты на его производство.