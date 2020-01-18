Видео высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» попало в Сеть

Экипаж российского ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений, маневры попали на видео.

Вертолет выполнял в небе фигуры сложного пилотажа на предельно малой высоте. В частности, экипаж выполнил «воронку», в ходе которой боевая машина обнаруживает цель на земле и начинает движение по кругу, удерживая условного противника на прицеле.

Кроме этого, на видео попала «горка» — полет боком с резким набором высоты на скорости 90 километров в час. Учения выполнялись армейской авиацией Восточного военного округа, ролик опубликовал телеканал «Звезда».

<br>

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать бронированную технику, наземные и воздушные цели. Он вооружен автоматической пушкой 2А42, авиационными ракетами и авиабомбами.