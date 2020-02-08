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Huawei Mate 30 Pro стал доступен россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © huawei.com

Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro вышел на российский рынок, ранее аппарат был доступен только в рамках лимитированного предзаказа.

Теперь Huawei Mate 30 Pro может приобрести любой желающий у сетевых ретейлеров, а также в официальном интернет-магазине компании, сообщает пресс-служба компании. В рейтинге мобильных камер DxOMark аппарат HUAWEI Mate 30 Pro признали лучшим камерофоном.

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У Huawei Mate 30 Pro целых четыре объектива основной камеры плюс специальная камера для селфи. В портретном режиме пользователю доступен эффект боке с размытием фона, который обычно есть только у профессиональных объективов.

Huawei Mate 30 Pro работает на основе операционной системы Android 10, при этом его сервисы полностью автономны от привычного пакета программ Google. Так, на устройстве установлен магазин приложений AppGallery, с помощью которого можно скачать различные программы.

Смартфон также оснащен новейшим процессором Kirin 990, поддерживает технологию супербыстрой зарядки SuperCharge и возможность беспроводной зарядки устройства, имеет встроенный 5G-модем. Стоимость аппарата в России составит порядка 62 тысяч рублей.

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