Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

Производство смартфонов BlackBerry прекратят, такое решение приняла владеющая брендом компания TCL Communication.

Продажи устройств BlackBerry остановятся 31 августа 2020 года, сообщается на официальном сайте производителя. Гаджеты, проданные до этой даты, производитель обещает поддерживать на протяжении двух лет — до 31 августа 2022 года.

В последние годы продажи смартфонов BlackBerry непрерывно падали. Главным отличием аппаратов этой марки было наличие QWERTY-клавиатуры, однако недорогие сенсорные устройства потеснили бренд.

С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств. При этом головная компания BlackBerry решила сосредоточиться на программном обеспечении.