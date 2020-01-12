Россиянин Рублев выиграл турнир по теннису в Дохе

Российский тенисист Андрей Рублев стал победителем турнира Асссоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, призовой фонд турнира составил 1,47 миллиона долларов.

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Рублев обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Как сообщает ТАСС, российский теннисист был посеян на турнире под вторым номером, Муте не имел номера посева. Россиянин занимает 23-е место в рейтинге ATP, француз — 81-е.

Рублев выиграл третий в карьере турнир ATP. Лучшим результатом 22-летнего на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. На счету Муте ни одной победы на турнирах ассоциации.