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Россиянин Рублев выиграл турнир по теннису в Дохе

Источник:
ТАСС
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Фото: Rob Keating from Canberra, Australia, Australia / CC BY-SA 2.0

Российский тенисист Андрей Рублев стал победителем турнира Асссоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, призовой фонд турнира составил 1,47 миллиона долларов.

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Рублев обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Как сообщает ТАСС, российский теннисист был посеян на турнире под вторым номером, Муте не имел номера посева. Россиянин занимает 23-е место в рейтинге ATP, француз — 81-е.

Рублев выиграл третий в карьере турнир ATP. Лучшим результатом 22-летнего на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. На счету Муте ни одной победы на турнирах ассоциации.

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domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

zotamok

и вообще не понятно как ему могли доверить оружие, если его по лицу видно, что он неадекватен. И непонятно...

колобок11

Если бы не регулятор в лице правительства, то доллар был в районе 30 руб.