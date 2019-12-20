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Фетисов рассказал о советском «допинге»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Press Service / CC BY 4.0

Советским допингом в хоккее был здоровый сон и растения из Сибири, рассказал депутат Госдумы и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он признал, что сейчас спортсмены допускают грубые и банальные нарушения.

«У нас допинг был — это название моей страны и команды на груди. Здоровый сон, 11 месяцев в году на базе, тренировки до умопомрачения — по четыре раза в день в период подготовки. Еще допингом у нас был женьшень и другие природные вещи, которые привозили из Сибири, чтобы мы как-то могли восстанавливаться», — отметил Фетисов в интервью изданию Meduza.

По его словам, в хоккее непонятно, что стимулировать — то ли координацию, то ли быстроту, то ли силу, то ли сообразительность, то ли прозорливость. Такой допинг еще никто не придумал.

Фетисов отказался комментировать ситуацию в других видах спорта в советское время, но заявил, что сейчас спортсмены допускают очень грубые и банальные нарушения, вроде приема дешевых анаболиков.

«Спортсмены попадаются на том, что просто не [являются] для сдачи проб, а это обязанность всех спортсменов мира. Но самое интересное — [в России] даже предоставляются справки от несуществующих врачей несуществующих больниц. Это вообще запредельная история. И все это ложится в общую копилку негодования всех спортсменов мира — они сейчас больше всего озабочены тем, что сейчас у нас происходит», — прокомментировал знаменитый хоккеист.

Он добавил, что нужно возвращать доверие к российским спортсменам, которые тренируются честно: это трудный процесс и требуется человек, который был бы авторитетным и в стране, и за ее пределами.

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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

4ekist

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