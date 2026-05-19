LG представила уникальный игровой монитор

Модель LG UltraGear 25G590B
Фото: © LG

Компания LG представила игровой монитор с рекордной частотой обновления 1000 Гц при разрешении Full HD.

Модель LG UltraGear 25G590B должна появиться в продаже до конца 2026 года, он будет ориентирован на киберспортсменов, уточнил производитель. Стоимость новинки и точная дата выхода пока не раскрываются.

Новый монитор будет работать на IPS-матрице и иметь диагональ 24,5 дюйма, а также получит поддержку технологии Motion Blur Reduction Pro, которая делает объекты в движении более четкими.

На рынке ранее уже появлялись мониторы с частотой обновления 1000 Гц, однако они достигали максимальной частоты только при снижении разрешения до 720p. UltraGear 25G590B работает на 1000 Гц при 1920x1080 по умолчанию.

