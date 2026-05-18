Умная техника в России «съехала с катушек»

Фото: andymiccone / Public Domain Dedication (CC0)

Сбои в работе умной бытовой техники массово фиксируются в России, жалобы пользователей появились на профильных форумах и в соцсетях.

Владельцы гаджетов жалуются, что роботы-пылесосы, умные розетки, чайники, кормушки, лампы и камеры перестали управляться через приложения, и в ряде случаев начали «жить своей жизнью». Либо внезапно исчезли из фирменных приложений и после их невозможно добавить.

Сбои затронули крупные бренды, включая Xiaomi. Например, у многих в приложении Xiaomi Home у подключенной техники стал отображаться статус «Устройство не в сети», что не позволяет управлять девайсами удаленно.

Проблема может быть связана с сетевыми ограничениями, которые затруднили доступ к зарубежным облачным сервисов из России. В частности, для работы умных устройств часто используются ресурсы Amazon и Cloudflare, которые блокируются Роскомнадзором.

По оценке экспертов, к апрелю 2026 года регулятор заблокировал до 85% IP-адресов и подсетей, используемых для работы умных домов. Это происходит в рамках общей стратегии по фильтрации интернет-трафика и борьбе с нежелательными ресурсами.

Подключение VPN «оживляет» умную технику, однако VPN-сервисы сами могут подвергаться блокировкам, а их использование замедляет интернет-соединение, поэтому такой способ нельзя назвать надежным вариантом для удаленного управления приборами. Кроме того, в случае повторной потери связи с устройством возникают риски безопасности, например, когда невозможно выключить розетку.

Обсуждение (2)
D_I_A_B_L_O_o

какие меры интересно будут принимать чтобы впредь такого не повторялось?