Россия выпустила первый спутниковый телевизор

«Триколор» выпустил первый на российском рынке телевизор со встроенной спутниковой приставкой, сообщает пресс-служба компании. Такое устройство не требует отдельного ресивера, что упрощает подключение к космическому телевидению.

Новинка может работать в двух режимах. В первом она принимает спутниковый сигнал без подключения к интернету через встроенный тюнер стандарта DVB-S2. Во втором при подключении к Wi-Fi пользователю становится доступен контент онлайн-сервиса «Триколор Кино и ТВ».

При наличии спутниковой антенны достаточно подключить кабель напрямую к телевизору, чтобы принимать сигнал без сложной настройки и необходимости покупать дополнительные устройства. Стоимость устройства — 16 400 рублей.

Телевизор с диагональю 32 дюйма оснащен процессором Montage Sym4, поддерживает воспроизведение контента в форматах SD и HD. Также заявлена работа с современными видеокодеками и два диапазона Wi-Fi для подключения к интернет-сервисам.

SIBNET.RU В MAX