Российский двигатель ПД-8 испытали шквалистым градом

Двигатель ПД-8 для Sukhoi Superjet 100 успешно прошел испытание на попадание в облако шквалистого града, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

Испытания проходили на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. На них имитировали попадание града на разной высоте и скорости полета, при разных температурах воздуха и режимах работы двигателя, отмечается в сообщении.

Тест заключался в «бомбардировке» двигателя в течение 30 секунд ледяными горошинами диаметром 16 миллиметров. Общая масса льда составила порядка 220 килограммов, а скорость его полета достигала 240 метров в секунду.

Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град — авиационный двигатель тягой восемь тонн не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме.

Ранее ПД-8 прошел испытания в условиях обледенения. Также двигатель тестировали на попадание птиц и воды.

SIBNET.RU В MAX