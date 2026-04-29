НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Российский двигатель ПД-8 испытали шквалистым градом

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Авиационный двигатель ПД-8
Фото: © Объединенная двигателестроительная корпорация

Двигатель ПД-8 для Sukhoi Superjet 100 успешно прошел испытание на попадание в облако шквалистого града, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

Испытания проходили на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. На них имитировали попадание града на разной высоте и скорости полета, при разных температурах воздуха и режимах работы двигателя, отмечается в сообщении.

Тест заключался в «бомбардировке» двигателя в течение 30 секунд ледяными горошинами диаметром 16 миллиметров. Общая масса льда составила порядка 220 килограммов, а скорость его полета достигала 240 метров в секунду.

Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град — авиационный двигатель тягой восемь тонн не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме.

Ранее ПД-8 прошел испытания в условиях обледенения. Также двигатель тестировали на попадание птиц и воды.

SIBNET.RU В MAX

Хайтек #Техника
Как сделать
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ комментариев

