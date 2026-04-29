Российские беспилотники получили «всевидящий глаз»

Российские специалисты разработали линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

«Всевидящий глаз» может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток, а применение нейросети в отдельных модификациях позволяет распознавать типы объектов, отмечается в сообщении.

Линейка включает семь моделей, различающихся по массе, габаритам и дальности обнаружения. Все модификации выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение при движении носителя.

Приборы работают в видимом диапазоне, а часть модификаций дополнительно оснащена инфракрасными каналами для наблюдения в условиях низкой освещенности с выводом изображения в стандартный видеоформат.

Наиболее компактные изделия предназначены для установки на БПЛА, более крупные предназначены для роботизированных наземных платформ и безэкипажных катеров.

