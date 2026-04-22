Вертолет Ми-171А3 испытали экстремальным холодом

Специалисты холдинга «Вертолеты России» провели испытания вертолета Ми-171А3 экстремальным холодом, сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.

Вертолет в рамках испытаний выполнил полеты в Якутии при морозах до -50 градусов Цельсия. Всего было проведено 66 полетов, по итогам которых была подтверждена стабильная работа всех систем.

Ми-171А3 — первый многоцелевой вертолет с полностью отечественными бортовым оборудованием, гидравликой, системами безопасности, связи. Он разработан с учетом жестких требований компаний топливно-энергетического комплекса.

Машина получила особо прочный фюзеляж, способный выдерживать сильные перегрузки. Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плотами, что повышает безопасность полетов над морем.

Вертолет может перевозить на внешней подвеске груз весом до пяти тонн, имеет максимальную скорость полета 280 километров в час, а его дальность с основными топливными баками составляет до 900 километров.