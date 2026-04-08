Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в пилотном режиме

Сервис посадки в поезд по подтвержденной биометрии заработал в пилотном режиме, сообщил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Григоренко.

«Сервис "Мигом" <...> доступен в пилотном режиме в поездах дирекции скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва —Иваново и Москва — Нижний Новгород», — приводит РИА Новости слова Григоренко.

Вице-премьер отметил, что после успешного тестирования число маршрутов с такой опцией увеличится.

Григоренко напомнил, что биометрию необходимо подтвердить в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. После этого требуется предоставить согласие на обработку персональных данных.

На пилотный период пассажиру следует иметь с собой удостоверяющий личность документ, сведения из которого использовались при покупке билета. При этом он всегда может выбрать, что именно предоставить — паспорт или биометрию.