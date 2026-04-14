Робот-гуманоид разогнал стадо диких кабанов. ВИДЕО

Человекоподобный робот Unitree G1 разогнал стадо диких кабанов на пустой парковке в Варшаве, видео разошлось в соцсетях и стало хитом.

На опубликованных кадрах светящийся робот преследует небольшое стадо диких животных, убегающих от андроида. После того, как кабаны скрываются в лесочке, андроид поднимает кулак. Автор ролика подписал его: «Я загоняю диких кабанов в лес».

Известно, что робота купили предприниматель Радослав Гржелачик и разработчик Бартош Идзик для тестов на улицах Варшавы. Андроид появляется в общественных местах с конца февраля, он стал героем уже нескольких десятков роликов.

Робот получил собственное имя — Эдвард Варчоцкий. Он появлялся на утреннем телевидении, проводил прямые эфиры в TikTok и встречался с сенатором Кшиштофом Квятковским во время визита в польский парламент.

Андроид использует лидарный сканер для навигации и может передвигаться полностью автономно. Однако при использовании на улице его владельцы держатся рядом и контролируют перемещения робота — в целях безопасности.

Примечательно, что проблема с дикими кабанами в Варшаве реально существует — за прошлый год в польской столице был зафиксирован 121 случай их нападения на людей. В некоторых случаях полицейские вынуждены убивать животных.

