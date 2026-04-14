Анонсированы премиальные телевизоры с «Алисой»

Телевизор «Яндекс ТВ Станция MiniLED»
Фото: © пресс-служба «Яндекс»

Компания «Яндекс» представила два новых телевизора из премиальной линейки — модели «Яндекс ТВ Станция MiniLED».

Модели отличаются диагональю экрана — первая получила дисплей на 55 дюймов, вторая — на 65 дюймов. В остальном характеристики почти полностью совпадают. Оба телевизора получили разрешение экрана 3840x2160 пикселей, что соответствует UltraHD 4K.

Дисплей работает на основе технологии MiniLED, которая обеспечивает повышенную контрастность и яркость до 650 нит. Частота обновления — 144 Гц. Также есть поддержка Dolby Vision, функция адаптирует параметры изображения в зависимости от отдельных кадров.

«Яндекс ТВ Станция MiniLED» работает под управлением мультимедийной платформы YaOS X. В нее встроена поддержка различных приложений из каталога YaOS Store, а также голосовой помощник «Алиса». Также есть поддержка умных протоколов Zigbee и Matter.

«Яндекс ТВ Станция MiniLED» 55 дюймов обойдется покупателям в 79 990 рублей, а «Яндекс ТВ Станция MiniLED» 65 дюймов — в 99 990 рублей.

Еще по теме
Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в пилотном режиме
Спрос на стационарные телефоны резко взлетел
Почему не стоит покупать восстановленную технику
Компания DEEP Robotics представила роболошадь
смотреть все
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
4653
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5515
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
6600
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
9961
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
11054
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138235
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172262
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158315
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3766311
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185715
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

vladik81

а почему крошка из шин становится безопасной?)

-Керя-

Дружить не будем но скидку дааайте

rumatam

на фронт салабона на перевоспитание, там ему быстро все станет ясно.

Удавиков

это же в настоящее время так важно, других проблем в стране больше нет