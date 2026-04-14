Анонсированы премиальные телевизоры с «Алисой»

Компания «Яндекс» представила два новых телевизора из премиальной линейки — модели «Яндекс ТВ Станция MiniLED».

Модели отличаются диагональю экрана — первая получила дисплей на 55 дюймов, вторая — на 65 дюймов. В остальном характеристики почти полностью совпадают. Оба телевизора получили разрешение экрана 3840x2160 пикселей, что соответствует UltraHD 4K.

Дисплей работает на основе технологии MiniLED, которая обеспечивает повышенную контрастность и яркость до 650 нит. Частота обновления — 144 Гц. Также есть поддержка Dolby Vision, функция адаптирует параметры изображения в зависимости от отдельных кадров.

«Яндекс ТВ Станция MiniLED» работает под управлением мультимедийной платформы YaOS X. В нее встроена поддержка различных приложений из каталога YaOS Store, а также голосовой помощник «Алиса». Также есть поддержка умных протоколов Zigbee и Matter.

«Яндекс ТВ Станция MiniLED» 55 дюймов обойдется покупателям в 79 990 рублей, а «Яндекс ТВ Станция MiniLED» 65 дюймов — в 99 990 рублей.

