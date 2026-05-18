Ростелеком запустит производство умных телевизоров

«Коммерсантъ»
Ростелеком запустит производство умных телевизоров (Smart TV) на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ».

Производителем выступит дочка Ростелекома — ООО «Электра», пишет «Коммерсантъ». Диагональ составит 24–55 дюймов, телевизоры будут оснащены системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM) и ИИ-ассистентом.

Умные телевизоры защитят от воздействия из-за рубежа, они будут работать с персональными данными в соответствии с российским законодательством, а также бесплатно транслировать федеральные каналы без модуля цифрового ТВ и поддерживать нативные и веб-приложения.

Первую партию в 200 тысяч устройств могут изготовить до конца года. Ожидается, что основным заказчиком станет госсектор, но Ростелеком ожидает спрос от предпринимателей и обычных покупателей. Компания планирует занять до 30% рынка России в ближайшие три года.

