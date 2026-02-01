Цифровой паспорт: как получить и где использовать

Цифровой паспорт на «Госуслугах» становится полноценной заменой бумажного паспорта в повседневных ситуациях. Так, с 27 февраля стартует очередной этап внедрения электронного удостоверения личности, который расширит сферу его применения.

Цифровой паспорт — электронный документ в мобильном приложении «Госуслуги», позволяет в определенных случаях подтверждать личность с помощью смартфона. Внешне он выглядит как QR-код.

Что изменилось

Главное нововведение: с 27 февраля подтвердить личность с помощью электронного паспорта можно будет в частных медицинских клиниках и в офисах операторов сотовой связи.

Условие только одно — клиент ранее уже обслуживался в организации и первоначально предъявлял оригинал документа.

Где еще принимают цифровой паспорт

Электронный паспорт с 29 декабря 2025 года принимают в страховых компаниях и банках при повторных визитах, а также в МФЦ. Однако только для тех операций и услуг, которые не требуют предъявления именно бумажного паспорта по законодательству.

Например, цифровой паспорт пока неприменим в первичном открытии банковских счетов или вкладов, нотариальных действиях, сделках с недвижимостью, выдаче доверенностей или наследственных делах, судебных процессах, получении загранпаспорта.

Еще раньше, с сентября 2024 года, цифровой паспорт разрешили использовать для входа в кинотеатры, музеи, офисные центры с пропускной системой, покупки алкогольной и табачной продукции, отправки или получения посылок и заказных писем на почте.

в страховых компаниях

в банках

в МФЦ

в частных медкликинах

операторам связи

в музеях

в кинотеатрах

при покупке алкоголя и сигарет

на почте

на входе в офисы

Таким образом, с 27 февраля цифровой паспорт можно предъявлять при повторных визитах:В любых случаях:

Запланировано дальнейшее расширение возможностей электронного удостоверения личности — так, с 4 апреля цифровой паспорт разрешат использовать для установления личности гражданина при его заселении в гостиницу.

Как получить цифровой паспорт

Чтобы стать обладателем электронного паспорта, потребуется подтвержденная учетная запись в «Госуслугах». Если ранее на «Госуслуги» не был загружен скан паспорта, нужно это сделать.

Для этого следует перейти во вкладку «Документы». В верхней части страницы в разделе «Для предъявления» нажать «Паспорт», затем «Детали документа». Внизу отобразится «Фото, сканы или pdf» — сюда загрузить изображение бумажного паспорта.

Как предъявить цифровой паспорт

Чтобы предъявить цифровой паспорт, нужно сгенерировать QR-код для считывания с зашифрованными персональными данными.

Для этого в приложении «Госуслуги» перейти во вкладку «Документы», далее «Для предъявления», выбрать нужный документ и нажать «Предъявить» — появится QR-код.

Срок действия такого QR-кода — всего несколько минут, затем он обновляется. Его нельзя заскринить, чтобы передать кому-то. Считать цифровой паспорт можно только приложением «Госуслуги» со специальной функцией «Госкан».