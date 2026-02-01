Цифровой паспорт: как получить и где использовать

Цифровой паспорт на «Госуслугах» становится полноценной заменой бумажного паспорта в повседневных ситуациях. Так, с 27 февраля стартует очередной этап внедрения электронного удостоверения личности, который расширит сферу его применения.
Цифровой паспорт — электронный документ в мобильном приложении «Госуслуги», позволяет в определенных случаях подтверждать личность с помощью смартфона. Внешне он выглядит как QR-код.
Что изменилось
Главное нововведение: с 27 февраля подтвердить личность с помощью электронного паспорта можно будет в частных медицинских клиниках и в офисах операторов сотовой связи.
Условие только одно — клиент ранее уже обслуживался в организации и первоначально предъявлял оригинал документа.
Где еще принимают цифровой паспорт
Электронный паспорт с 29 декабря 2025 года принимают в страховых компаниях и банках при повторных визитах, а также в МФЦ. Однако только для тех операций и услуг, которые не требуют предъявления именно бумажного паспорта по законодательству.
Например, цифровой паспорт пока неприменим в первичном открытии банковских счетов или вкладов, нотариальных действиях, сделках с недвижимостью, выдаче доверенностей или наследственных делах, судебных процессах, получении загранпаспорта.
Еще раньше, с сентября 2024 года, цифровой паспорт разрешили использовать для входа в кинотеатры, музеи, офисные центры с пропускной системой, покупки алкогольной и табачной продукции, отправки или получения посылок и заказных писем на почте.Таким образом, с 27 февраля цифровой паспорт можно предъявлять при повторных визитах:
- в страховых компаниях
- в банках
- в МФЦ
- в частных медкликинах
- операторам связи
В любых случаях:
- в музеях
- в кинотеатрах
- при покупке алкоголя и сигарет
- на почте
- на входе в офисы
Запланировано дальнейшее расширение возможностей электронного удостоверения личности — так, с 4 апреля цифровой паспорт разрешат использовать для установления личности гражданина при его заселении в гостиницу.
Как получить цифровой паспорт
Чтобы стать обладателем электронного паспорта, потребуется подтвержденная учетная запись в «Госуслугах». Если ранее на «Госуслуги» не был загружен скан паспорта, нужно это сделать.
Для этого следует перейти во вкладку «Документы». В верхней части страницы в разделе «Для предъявления» нажать «Паспорт», затем «Детали документа». Внизу отобразится «Фото, сканы или pdf» — сюда загрузить изображение бумажного паспорта.
Как предъявить цифровой паспорт
Чтобы предъявить цифровой паспорт, нужно сгенерировать QR-код для считывания с зашифрованными персональными данными.
Для этого в приложении «Госуслуги» перейти во вкладку «Документы», далее «Для предъявления», выбрать нужный документ и нажать «Предъявить» — появится QR-код.
Срок действия такого QR-кода — всего несколько минут, затем он обновляется. Его нельзя заскринить, чтобы передать кому-то. Считать цифровой паспорт можно только приложением «Госуслуги» со специальной функцией «Госкан».