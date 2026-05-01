Что такое кадастровая стоимость жилья

Стоимость недвижимости по кадастру сильно отличается от рыночной. Зачем нужна кадастровая стоимость, кто ведет расчеты, как ее узнать и можно ли оспорить государственную оценку?

Кадастровая стоимость — это цена недвижимости, которую по специальной методике определяет государство. Такая оценка во многом формальная, она учитывает только площадь жилья, типа дома, район. Дорогой ремонт или перепланировка на кадастровую стоимость не влияют.

Как считают кадастровую стоимость

Для кадастровой оценки недвижимости в каждом регионе есть специальные бюджетные учреждения. Они используют массовый метод расчета, оценивая целую группу похожих объектов и выводя среднее значение. Поэтому кадастровые цены на недвижимость ниже рыночных.

При кадастровой оценке учитывается расположение недвижимости, год постройки, этаж, материал стен, площадь, а также ситуация на рынке жилья в регионе.

Стоимость недвижимости по кадастру обновляют не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. В городах федерального значения (Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) кадастровую стоимость пересматривают каждые два года.

Зачем нужна кадастровая стоимость

Владельцы квартир, домов и земельных участков платят налоги на имущество. Налоговые обязательства также возникают при покупке, наследовании и дарении недвижимости. Кадастровая стоимость нужна для расчета налогов, а также госпошлин за нотариальные услуги.

Например, для расчета налога на имущество используется кадастровая стоимость недвижимости на 1 января того года, за который платится налог. Если дом построили и сдали позднее 1 января, то за основу берется кадастровая стоимость, которую установили при внесении квартиры в ЕГРН.

Кадастровая стоимость также используется для определения минимальной налоговой базы при продаже жилья — она не может быть ниже определенного процента от стоимости по кадастру.

Как узнать кадастровую стоимость

Данные с кадастровой стоимостью любого жилья хранятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Эту информацию любой может узнать бесплатно, заказав выписку о кадастровой стоимости объекта через «Госуслуги».

Узнать кадастровую стоимость также можно на сайте Росреестра в личном кабинете. После авторизации собственнику покажут его недвижимость в разделе «Мои объекты». Выбрав нужный, можно увидеть всю доступную информацию, включая кадастровую стоимость.

Если собственник не согласен с установленной кадастровой стоимостью объекта, ее можно оспорить в течение пяти лет после утверждения суммы. Для этого потребуется независимая оценка и подача соответствующей заявки в Росреестр.