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Жилье разрешат продавать по биометрии

Источник:
Sibnet.ru
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Биометрия
Фото: © Sibnet.ru

Биометрия с 1 июля 2026 года станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью.

Такие сделки будут проходить полностью дистанционно с использованием биометрических данных. Соответствующие поправки внесены в часть 6 статьи 36.2 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

С 1 июля 2026 года можно будет:

  • подтвердить личность при сделке с недвижимостью по биометрии
  • подать заявление на регистрацию прав собственности онлайн
  • подписать документы по сделке с помощью УКЭП

Больше не нужно будет указывать согласие на электронную форму сделки перед отправкой документов в Росреестр — сторонам достаточно подтвердить личность с помощью Единой биометрической системы.

Под новую норму попадают купля-продажа жилья, продажа домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности при подаче документов в Росреестр в электронном виде.

Новый порядок подходит тем, кто хочет оформить регистрацию без личного визита. При этом действующие нормы купли-продажи недвижимости остаются в силе — продавец и покупатель при желании смогут оформить сделку очно в МФЦ, через нотариуса или Росреестр.

Зарегистрировать биометрию можно через приложение «Госуслуги Биометрия», подтвердить ее — в центрах обслуживания, включая офисы банков.

Как зарегистрировать биометрию →
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Жизнь #Законы #Право
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