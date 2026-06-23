Жилье разрешат продавать по биометрии

Биометрия с 1 июля 2026 года станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью.

Такие сделки будут проходить полностью дистанционно с использованием биометрических данных. Соответствующие поправки внесены в часть 6 статьи 36.2 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

С 1 июля 2026 года можно будет:

подтвердить личность при сделке с недвижимостью по биометрии

подать заявление на регистрацию прав собственности онлайн

подписать документы по сделке с помощью УКЭП

Больше не нужно будет указывать согласие на электронную форму сделки перед отправкой документов в Росреестр — сторонам достаточно подтвердить личность с помощью Единой биометрической системы.

Под новую норму попадают купля-продажа жилья, продажа домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности при подаче документов в Росреестр в электронном виде.

Новый порядок подходит тем, кто хочет оформить регистрацию без личного визита. При этом действующие нормы купли-продажи недвижимости остаются в силе — продавец и покупатель при желании смогут оформить сделку очно в МФЦ, через нотариуса или Росреестр.

Зарегистрировать биометрию можно через приложение «Госуслуги Биометрия», подтвердить ее — в центрах обслуживания, включая офисы банков.