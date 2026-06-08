Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Единственное спасение от летней жары в городской квартире — кондиционер. Но прежде чем заказывать технику и монтаж, следует уточнить правила установки кондиционера в своем доме, чаще всего это требует согласования.

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Почему необходимо согласование

Фасад многоквартирного дома по статье 36 ЖК РФ считается общим имуществом всех собственников квартир и нежилых помещений здания. Поэтому монтировать на него внешние блоки кондиционеров нельзя без согласия соседей.

Несогласованная установка кондиционера может привести к штрафу, демонтажу и возмещению ущерба, нанесенного общедомовому имуществу. По статье 7.21 КоАП РФ соответствующее наказание составляет до 2500 рублей.

Кроме этого, региональные нормы могут требовать, чтобы владелец кондиционера согласовал монтаж с муниципалитетом или органом местного самоуправления. Лучше заблаговременно уточнить этот момент в своей управляющей компании.

Как получить согласие соседей

Получить согласие соседей можно только на общем собрании собственников. Его можно организовать специально для согласования кондиционера или включить свой вопрос в повестку ближайшего собрания.

Для этого потребуется подготовить проект установки, а также указать, как именно будет крепиться наружный блок, куда будет стекать конденсат и какие меры предлагаются для снижения шума. Далее выбрать время и место собрания, уведомить жильцов и провести голосование.

По закону решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа присутствующих собственников (статья 46 ЖК РФ). Результаты голосования должны быть зафиксированы в протоколе и заверены председателем совета дома или представителем УК.

Только после согласования можно заказывать установку кондиционера по одобренному проекту. Нарушать уже согласованный проект (например, менять место монтажа на наружной стене) нельзя.

Какие нормы не стоит нарушать

Согласно своду правил 51.13330.2011 «Защита от шума», допустимый уровень шума от оборудования систем вентиляции и кондиционирования в жилых квартирах должен быть ниже 50 дБА днем и 45 дБА ночью.

Конденсат от кондиционера по правилам нужно отводить в канализацию или через специальный сифон, чтобы вода не попадала на фасад, окна соседей, вход в подъезд или на прохожих.

Когда можно установить без согласования

В ряде случаев установка кондиционера не требует согласования. В частности, процедура не нужна, если внешний блок стоит на балконе или лоджии. Или общее собрание уже разрешило установку без дополнительных согласований.

Также согласование не понадобится, если в многоэтажном доме предусмотрены специальные корзины под кондиционеры. Устанавливать и использовать без согласования можно мобильный кондиционер без внешнего блока.