Изменятся правила снятия с регистрационного учета

Новый порядок принудительного снятия с регистрационного учета по месту жительства вступит в силу с 1 мая 2026 года. В случае фиктивной прописки принудительная выписка упростится и займет несколько дней.

Прежде для выписки человека без его желания требовалось обращаться в суд и документально доказывать, что он более полугода не жил по месту регистрации. С мая право аннулировать прописку получили органы МВД.

Будет достаточно заявить в полицию о фиктивной прописке. Это может сделать собственник жилья, соседи или управляющая организация. Если сотрудники полиции установят факт формальной регистрации, регистрации по поддельным документам или без согласия собственника, материалы проверки будут переданы дальше и полномочные органы МВД примут решение о снятии с регистрационного учета.

Кроме жильцов «резиновых» квартир нововведение может коснуться и других категорий граждан. Например, бывших супругов, которые разъехались, но не выписались. Или взрослых детей, которые переехали на съемные квартиры. Чтобы внезапно не утратить прописку, при необходимости долгого отсутствия юристы советуют участвовать в оплате коммунальных услуг и содержании жилья, и хранить документы, подтверждающие это.

