Британия введет пожизненный запрет на сигареты для молодежи

Парламент Великобритании принял «Закон о табачных изделиях и вейпах», запрещающий продажу сигарет всем, кто родился 1 января 2009 года и позже.

Документ был разработан британским Минздравом и вступит в силу после подписания королем Карлом III, пишет The Independent. Исторический закон направлен на создание поколения, свободного от курения.

По словам разработчиков, это «крупнейшее за поколение вмешательство в общественное здоровье». Документ полностью исключает доступ к табачным изделиям и электронным сигаретам для граждан, которым на момент вступления билля в силу будет менее 17 лет.

Документ также даст правительству новые возможности для регулирования табачной, вейпинговой продукции и товаров с никотином, включая контроль над вкусами и упаковкой.