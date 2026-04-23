Власти задумали увеличить штрафы за обман потребителей в 10 раз

«Известия»
Повышение ответственности за обман потребителей давно назрело, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, комментируя предложение сенаторов увеличить штрафы для бизнеса в 10 раз.

«Действующие штрафы во многом утратили сдерживающий эффект: для части бизнеса они воспринимаются как допустимые издержки, особенно если речь идет о массовых и трудно выявляемых нарушениях, таких как недостоверная маркировка или искажение информации о составе продукции», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Кратное увеличение санкций может сыграть позитивную роль, прежде всего как превентивный инструмент. Но важно понимать, что сам по себе рост штрафов не станет универсальным решением, добавили в ведомстве.

«Что касается распространенности проблемы, она остается высокой. Речь идет не только о грубых фальсификациях, но и о более мягких формах введения потребителя в заблуждение — маркетинговых формулировках, некорректной информации о свойствах товара, подмене ингредиентов. Такие нарушения регулярно фиксируются как надзорными органами, так и через обращения граждан», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре считают, что в целом инициативу можно поддержать, но при условии, что она будет реализована в комплексе с усилением контроля и дифференциацией ответственности: чтобы более жесткие меры применялись прежде всего к умышленным и системным нарушениям.

Обсуждение (1)
Nik3316

Стимул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют...

mosquito__2010

это называется другими словами

Captain Nemo

Ждем от наших "чудозаконотворцев"подобного действа ума😂

Uynachalnica

С Боней тут целая Санта-Барбара разыгралась! Кто еще выступит в сериале?