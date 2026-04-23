Власти задумали увеличить штрафы за обман потребителей в 10 раз

Повышение ответственности за обман потребителей давно назрело, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, комментируя предложение сенаторов увеличить штрафы для бизнеса в 10 раз.
«Действующие штрафы во многом утратили сдерживающий эффект: для части бизнеса они воспринимаются как допустимые издержки, особенно если речь идет о массовых и трудно выявляемых нарушениях, таких как недостоверная маркировка или искажение информации о составе продукции», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.
Кратное увеличение санкций может сыграть позитивную роль, прежде всего как превентивный инструмент. Но важно понимать, что сам по себе рост штрафов не станет универсальным решением, добавили в ведомстве.
«Что касается распространенности проблемы, она
остается высокой. Речь идет не только о грубых фальсификациях, но и о более
мягких формах введения потребителя в заблуждение — маркетинговых формулировках,
некорректной информации о свойствах товара, подмене ингредиентов. Такие
нарушения регулярно фиксируются как надзорными органами, так и через обращения
граждан», — подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре считают, что в целом инициативу можно поддержать, но при условии, что она будет реализована в комплексе с усилением контроля и дифференциацией ответственности: чтобы более жесткие меры применялись прежде всего к умышленным и системным нарушениям.