Власти задумали увеличить штрафы за обман потребителей в 10 раз

Повышение ответственности за обман потребителей давно назрело, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, комментируя предложение сенаторов увеличить штрафы для бизнеса в 10 раз.

«Действующие штрафы во многом утратили сдерживающий эффект: для части бизнеса они воспринимаются как допустимые издержки, особенно если речь идет о массовых и трудно выявляемых нарушениях, таких как недостоверная маркировка или искажение информации о составе продукции», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Кратное увеличение санкций может сыграть позитивную роль, прежде всего как превентивный инструмент. Но важно понимать, что сам по себе рост штрафов не станет универсальным решением, добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Возврата товаров в интернет‑магазин

«Что касается распространенности проблемы, она остается высокой. Речь идет не только о грубых фальсификациях, но и о более мягких формах введения потребителя в заблуждение — маркетинговых формулировках, некорректной информации о свойствах товара, подмене ингредиентов. Такие нарушения регулярно фиксируются как надзорными органами, так и через обращения граждан», — подчеркнули в ведомстве.



В Роспотребнадзоре считают, что в целом инициативу можно поддержать, но при условии, что она будет реализована в комплексе с усилением контроля и дифференциацией ответственности: чтобы более жесткие меры применялись прежде всего к умышленным и системным нарушениям.