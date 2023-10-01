Онлайн-шопинг прочно вошел в повседневную жизнь. Но делая покупки в интернете, нередко получаешь «кота в мешке». Если доставленный товар не понравился, его можно вернуть. Но правила возврата отличаются от покупок в традиционном магазине. Например, срок возврата вдвое меньше.

Главные правила

Срок возврата товара, купленного в интернет-магазине — семь дней (в обычном магазине 14 дней). Он отсчитывается со дня, следующего за датой получения товара. Интернет-магазин может самостоятельно увеличить срок возврата, но не уменьшить.

Если покупка еще в пути или не получена, то отказаться от нее можно в любой момент.

Есть важное правило — если при передаче товара продавец не ознакомил покупателя с правилами возврата, срок возрастает с семи дней до трех месяцев.

Но это не значит, что процедура ознакомления должна проходить при выдаче товара. Крупные интернет-магазины и маркетплейсы обычно не дают сделать заказ на сайте, если не отмечена галочка об ознакомлении с правилами. Например, у Wildberries формулировка такая: «Соглашаюсь с правилами пользования торговой площадкой и возврата».

Какой товар можно вернуть

По данным сервиса «Госуслуги», в отличие от обычной покупки, список невозвратных непродовольственных товаров меньше. Согласно закону «О защите прав потребителей», можно вернуть даже белье. Единственное исключение — то, что изготавливают на заказ. Например, мебель по дизайн-проекту или одежда по индивидуальным меркам.

Как и в обычных торговых точках, в онлайн-магазинах назад не принимают лекарства, медицинские изделия и средства индивидуальной гигиены. Полный перечень невозвратных товаров прописан в постановлении Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.

Вернуть товар можно без объяснения причин. В обычном магазине обязательно придется указать, что покупка не подошла по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Но важно, чтобы товар сохранил потребительские свойства и надлежащий вид. Поэтому не надо срезать фабричные ярлыки, срывать пломбы, пачкать покупку. Лучше сохранить чек и упаковку со штрихкодом.

Условия возврата денег

При возврате качественного товара продавец обязан вернуть стоимость покупки, но имеет право удержать стоимость обратной доставки. То есть, в случае, если к качеству товара претензий нет, так называемый штраф за возврат совершенно обоснован.

Продавцы и маркетплейсы не имеют права взимать плату за обратную доставку только в случае возврата некачественного товара.

На возврат денег у продавца 10 дней с момента обращения потребителя. Вернуть деньги продавец может наличными, почтовым или банковским переводом. Перед этим он должен получить согласие покупателя на один из вариантов.

Если договориться с продавцом не получается, нужно писать ему претензию, а если он не реагирует — жалобу в Роспотребнадзор. При незаконном отказе ведомство оштрафует магазин и поможет вернуть деньги, даже если дело дойдет до суда.