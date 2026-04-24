НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Презервативы в России подорожали из‑за войны

Источник:
«Коммерсантъ»
Презервативы
Фото: © Sibnet.ru

Презервативы начали дорожать в России из-за роста издержек производителей, вызванного войной на Ближнем Востоке между Ираном, Израилем и США.

По итогам первого квартала 2026 года средняя цена пачки в аптеках выросла на 13,2% год к году, до 477 рублей, а в неспециализированной рознице в апреле стоимость уже превысила 500 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Малайзийская компания Karex, которая производит около пятой части всех презервативов в мире, включая бренд Durex, ранее сообщила о повышении логистических и производственных затрат на 25–30% из-за закрытия Ормузского пролива.

Данный бренд занимает почти 40% российского рынка в денежном выражении, следом идет Contex с 38,2%. В первом квартале текущего года аптеки реализовали более 4 миллионов упаковок презервативов на 1,95 миллиарда рублей.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Продажи сим-карт на маркетплейсах ограничат
Популярные презервативы резко подорожают
Назван самый продаваемый продукт в России
Россияне стали повышать градус напитков
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Адам Кадыров увеличил количество медалей
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Обсуждение (3)
Картина дня
Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд
Спецназ
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
Вспышка на солнце
Вспышка максимального уровня произошла на Солнце
Президент России Владимир Путин
США пригласят Путина на саммит G20 в Майями
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Раскрыт размер нового налога для электроники
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
18
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
16
Путин назвал приоритетную задачу России
15
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»