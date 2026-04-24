Презервативы в России подорожали из‑за войны

Презервативы начали дорожать в России из-за роста издержек производителей, вызванного войной на Ближнем Востоке между Ираном, Израилем и США.

По итогам первого квартала 2026 года средняя цена пачки в аптеках выросла на 13,2% год к году, до 477 рублей, а в неспециализированной рознице в апреле стоимость уже превысила 500 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Малайзийская компания Karex, которая производит около пятой части всех презервативов в мире, включая бренд Durex, ранее сообщила о повышении логистических и производственных затрат на 25–30% из-за закрытия Ормузского пролива.

Данный бренд занимает почти 40% российского рынка в денежном выражении, следом идет Contex с 38,2%. В первом квартале текущего года аптеки реализовали более 4 миллионов упаковок презервативов на 1,95 миллиарда рублей.