Россияне сократили траты на шашлык

«Коммерсантъ»
Шашлык в магазине
Фото: © Sibnet.ru

Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год к году, следует из данных сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Одновременно за тот же период спрос на мангалы сократился на 11%, розжиг — на 10%, шампуры — на 6%, древесный уголь — на 4%. При этом конец апреля — традиционное время повышения «шашлычного» спроса.

Эксперты компании «Мираторг» в комментарии изданию «Коммерсантъ» предположили, что главной причиной спада стала холодная погода в центральных регионах России, что сдвинуло старт сезона шашлыков.

В условиях ограниченного спроса продавцам приходится сдерживать цены на шашлык. Средний чек в апреле вырос всего на 4% в годовом выражении — до 659 рублей за килограмм. При этом продукция из индейки и вовсе подешевела на 10%.

Экономика #Торговля
