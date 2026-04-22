Популярные презервативы резко подорожают

Компания Karex Bhd из Малайзии планирует увеличить стоимость продукции на 20–30%. Производитель выпускает товары под брендами Durex, One и Carex, на которые приходится каждый пятый презерватив в мире.

Причиной роста цен стали перебои в логистике и подорожание сырья из-за конфликта на Ближнем Востоке. Закрытие движения в Ормузском проливе увеличило сроки поставок в США и Европу в два раза — до двух месяцев, пишет Bloomberg.

Кроме этого, компания использует целый ряд материалов, связанных с нефтехимией. Аммиак нужен для консервации латекса, этанол — для упаковки и печати, а силиконовое масло для смазки.

Война с Ираном повлияла на стоимость компонентов — в среднем они подорожали на 30%, а цены на нитриловый латекс выросли вдвое. При этом найти заменители непросто, учитывая строгие нормативные требования к медицинским изделиям.