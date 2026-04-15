НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне стали повышать градус напитков

Источник:
Sibnet.ru
286 2
Алкоголь
Фото: © Sibnet.ru

Россияне, экономя средства, при покупке алкоголя стали делать ставку не на объем, а на градус, в связи с чем после падения выросли продажи водки, рассказали эксперты

Розничные продажи водки в России в марте увеличились год к году на 4,95%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В целом в январе—марте объем реализации этой продукции вырос на 2% год к году. Мартовское оживление продаж крепкого алкоголя произошло после цикла снижения.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин связал рост продаж водки с увеличением цен на пиво. Из-за снижения покупательной способности потребители делают ставку на градус, а не на объем. Часть спроса по тем же причинам сейчас теряет вино, сообщил он «Коммерсанту»

По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, спрос конкретно на водку увеличивается из-за роста цен на другой крепкий алкоголь — виски, бренди и коньяк.

Если раньше потребители активно переходили на вкусовые напитки, то теперь начался обратный переток.

SIBNET.RU В MAX

Экономика #Торговля #Продукты
