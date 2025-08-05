Как в перестройку: продажи алкоголя рухнули в России

Продажи алкоголя в России упали за полгода сразу на 15%. Эксперты связывают это с повышением минимальных розничных цен и общим подорожанием напитков. А также с целенаправленной политикой государства. А люди, тем временем, обратили внимание на «домашнюю продукцию».

Продажа алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилась в первом полугодии на 14,4%, сообщила Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

«Основной причиной мы считаем изменение ценовой конъюнктуры. Влияние на рынок оказали увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию с начала 2025 года и повышение минимальных розничных цен на алкоголь», — пояснил Росалкогольтабакконтроль.

Наиболее резкое сокращение показала торговля слабоалкогольной продукцией (напитки крепостью до 20 градусов: вермуты, ликеры, коктейли и т.д). Их продажи упали на 89,1%. На 3,9% — виноградных вин.

Но наиболее показательная ситуация сложилась с крепким алкоголем. Водки в магазинах стали покупать на 6% меньше. Продажи коньяка упали сразу на 11%. И тут важны не цифры, а тенденция.

Новая антиалкогольная кампания

По мнению экспертов, тенденция к повышению стоимости крепкого алкоголя сохранится. Ситуация на рынке напоминает легкую версию антиалкогольной кампании времен перестройки, сказал «Известиям» независимый эксперт в области потребительского рынка Александр Анфиногенов.

В первую очередь падение идет в сегменте водки, потому что это самая крупная категория. Она тянет за собой всю группу крепких напитков, отметил глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

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Минимальная розничная цена за водку за пол-литра в 2025 году составила уже 349 рублей против 299 рублей годом ранее. Еще одна причина повышения стоимости — индексация акцизов.

По мнению президента ассоциации производителей «Русской водки» Владислава Спирина, ключевым фактором, определяющим цену, являются налоги. К ним относится не только акциз, но и налог на добавленную стоимость.

«В бутылке водки по минимальной цене стоимость спирта не превышает 10%, а налоги формируют более 50% конечной цены», — подчеркнул он.

Ко всему прочему, влияние оказывают вводимые отдельными регионами ограничения на розничную продажу алкогольной продукции по месту и времени, добавил глава ассоциации.

Спрос на домашний алкоголь

«Самая дешевая водка и самый дешевый коньяк на рынке подорожали, и потребление их сокращается. По некоторым признакам мы видим, что часть спроса перетекла в производство домашнего алкоголя», — сообщил Ставцев.

Анфиногенов считает, что повышение цен в низком ценовом сегменте приведет развитию самогоноварения, всплеску теневого рынка, ухудшению качества алкоголя и употреблению суррогатов.

«Все это чревато увеличением рисков для здоровья. Средний и высокий ценовые сегменты при этом существенно уменьшатся, сократив ассортимент», — заключил эксперт.