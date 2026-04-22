Назван самый продаваемый продукт в России

Бренд чипсов Lay's оказался самым востребованным продуктом по итогам 2025 года и занял первое место среди всех продовольственных товаров в России.

На продукцию бренда Lay's пришлась доля в 0,88% от всех продуктовых продаж в денежном выражении, следует из опубликованного рейтинга продуктов питания аналитической компании NTech.

Согласно аналитическим данным за прошлый год, по объемам продаж чипсы этой марки опередили всех прочих производителей из сегментов молочной, мясной, кондитерской продукции, а также напитков.

Второе и третье место заняли марки «Простоквашино» и «Мираторг» с долей продаж в 0,82% и в 0,79% соответственно. В пятерку самых востребованных брендов также вошли «Добрый» (0,73%) и «Папа может» (0,72%).