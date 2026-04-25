Запись о детях исчезнет из загранпаспортов

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий с 1 января 2027 года в загранпаспортах россиян старого образца внесение записи о детях, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о внесении в документ записей о детях гражданина до 14 лет. Записи о детях планируется исключить из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ.

Также отменена госпошлина за внесение изменений в загранпаспорт гражданина РФ. В настоящее время эта пошлина составляет 500 рублей и уплачивается лишь за внесение в загранпаспорт записей о детях в возрасте до 14 лет.

Внесение записи о детях не пользовалось популярностью у россиян. В последние пять лет соответствующие пометки вносились только в один из 900 паспортов их родителей.

При этом внесение в загранпаспорт одного из родителей такой записи не давало ребенку право на выезд за пределы РФ без своего загранпаспорта.