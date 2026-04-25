Запись о детях исчезнет из загранпаспортов

Загранпаспорт
Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий с 1 января 2027 года в загранпаспортах россиян старого образца внесение записи о детях, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о внесении в документ записей о детях гражданина до 14 лет. Записи о детях планируется исключить из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ.

Также отменена госпошлина за внесение изменений в загранпаспорт гражданина РФ. В настоящее время эта пошлина составляет 500 рублей и уплачивается лишь за внесение в загранпаспорт записей о детях в возрасте до 14 лет.

Внесение записи о детях не пользовалось популярностью у россиян. В последние пять лет соответствующие пометки вносились только в один из 900 паспортов их родителей.

При этом внесение в загранпаспорт одного из родителей такой записи не давало ребенку право на выезд за пределы РФ без своего загранпаспорта.

Еще по теме
Изменятся правила аннулирования прописки
Власти задумали увеличить штрафы за обман потребителей в 10 раз
Британия введет пожизненный запрет на сигареты для молодежи
Верховный суд выступил за смягчение наказания за покупку наркотиков
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Картина дня
Флаг Украины
Подсчитана сумма для восстановления Украины
Газовый танкер (газовоз)
Евросоюз ввел запрет на импорт российского СПГ
Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд
Спецназ
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
21
Раскрыт размер нового налога для электроники
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
20
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
17
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России