Россиянин Демин побил два рекорда НБА

Источник:
Sibnet.ru
Егор Демин
Фото: Ken Lund / CC BY-SA 2.0

Егор Демин, 19-летний российский разыгрывающий «Бруклина», побил два рекорда НБА в гостевом матче регулярного первенства с «Ютой».

«Бруклин» обыграл «Юту» со счетом 109:99, при этом Демин был признан лучшим игроком матча. Он набрал 25 очков, сделал десять подборов и четыре передачи, а также реализовал шесть из 12 трехочковых бросков.

Таким образом, Демин, который проводит дебютный сезон в НБА, сделал первый в заокеанской карьере дабл-дабл. Россиянин также установил рекорд НБА по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков, он забросил трехочковый в 34-й встрече подряд.

Кроме того, Демин стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в матче 25 или более очков, совершить десять или более подборов и реализовать пять или более трехочковых бросков. Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Вембаньяме из «Сан-Антонио».

Спорт #Летние виды
