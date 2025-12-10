НАВЕРХ
Австралия ввела запрет на соцсети детям до 16 лет

«Известия»
Приложение TikTok
Приложение TikTok
Австралия со среды, 10 декабря ввела запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. В запретный список попали 10 популярных в стране платформ.

Австралия станет первой страной в мире, которая законодательно ввела запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. В запретный список попали Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), X (бывш. Twitter), YouTube, TikTok, Twitch, Reddit, Snapchat и Threads, а также австралийский сервис Kick.

Закон требует от компаний социальных сетей ввести в течение года специальный контроль, который не допустит, чтобы несовершеннолетние владели учетными записями в их сервисах. В противном случае корпорации будет штрафовать

Сами дети и их родители за нарушение закона нести ответственность не будут. При этом родители не смогут добиваться исключений для своих детей, чтобы они все-таки пользовались социальными сетями, приводят «Известия» содержание закона.

Закон получил широкую поддержку у жителей Австралии. Когда его приняли, 77% опрошенных сказали, что выступают за возрастные ограничения.

