Роскачество призвало не говорить лишнего рядом с умными колонками

Роскачество рекомендовало россиянам не обсуждать важные вопросы рядом с умными колонками. Конфиденциальные данные могут утечь вместе с информацией о привычках и интересах пользователя.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, такие гаджеты постоянно анализируют звуковое окружение в ожидании слова-активатора, например, обращения: «Алиса!». Как правило, полученная информация обратывается на самом устройстве, однако риск ее утечки исключать не стоит.

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. <…> Любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», – цитирует Кузьменко агентство ТАСС.

Наиболее надежным средством защиты от попадания чувствительной информации не в те руки эксперт назвал отключение микрофона с помощи кнопки на корпусе. Кроме того, будет не лишним регулярно проверять разрешения, которые пользователь дает различным устройствам умного дома.