Голосового помощника для «умного дома» создали в Новосибирске

Sibnet.ru
Фото: © ru.freepik.com

Сотрудники Центра искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ создали голосового помощника для систем «умного дома», способного работать без подключения к интернету. Таким образом исключается возможность взлома устройств или утечка личных данных.

Устройство, получившее название «Командор», на данном этапе способно распознавать голосовые команды: «Включи свет!» или «Выключи вентилятор!», а в будущем, по словам разработчиков, сможет предугадывать привычки и действия пользователя.

«Мы тестируем систему так, чтобы она могла реагировать не только на прямые приказы, но и на контекст. Например, если человек сказал: "Что-то темно", — устройство само поймет, что нужно включить свет», — цитирует пресс-служба вуза ведущего научного сотрудника ЦИИ НГУ Евгения Павловского.

Главная особенность «Командора» – голосовые команды обрабатываются локально, без обращения к внешним серверам. Это делает его более дорогим, по сравнению с известными коммерческими аналогами, но более подходящим для тех, кто боится взломов, утечек и «подслушивания» того, что происходит в доме.

В работе устройства задействованы три модели искусственного интеллекта. Первая преобразует голосовые команды в текст, вторая распознает смысл сказанного, третья — отвечает за выполнение команды. Нейросети не требуют высокой вычислительной мощности, система может работать даже на мини-компьютере Raspberry Pi.

Нейрокот поселился в умных колонках от Sber

«Командор» совместим с большинством «умных» розеток, ламп и другой  бытовой техникой. В будущем он сможет управлять любыми устройствами, поддерживающими стандартные протоколы умного дома: HTTP, ZigBee и LoRaWAN.

