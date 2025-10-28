НАВЕРХ
Нейрокот поселился в умных колонках от Sber

Фото: © SberDevices

Новый персонаж появился в колонке с «ГигаЧатом» от Сбера. СберКот призван помочь детям управлять девайсом и хорошо учиться.

Разработчики отмечают, что ранее СберКот хорошо зарекомендовал себя в общении с детьми как друг, с которым можно поговорить на разные темы, и советчик по финансовым вопросам.

«В новой роли в качестве детского персонажа в колонках он также поддерживает любознательность, дает полезные рекомендации, а еще включает музыку и проактивно вовлекает в беседу маленьких непосед», — отмечает пресс-служба Сбера.

СберКот распознает детские голоса, тщательно подбирает формулировки и фильтрует контент, не предназначенный для детей. Для этого в нем зашит специальный цензор.

Сбер представил умное кольцо за 25 тысяч рублей

Виртуальный персонаж может включать детские подкасты и песни из мультфильмов, настраивать громкость, а также рассказывать сказки на основе придуманных ребенком персонажей или поиграть с ним в игру «Угадай животное».

Помимо развлечений, СберКот может быть полезен в учебе. Он может рассказать простыми словами о сложном физическом явлении или помочь выучить таблицу умножения.

