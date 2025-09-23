Сбер представил умное кольцо за 25 тысяч рублей

Умное кольцо Sber для мониторинга здоровья поступило в продажу, сообщила пресс-служба Сбера.

Оно изготовлено из титанового сплава с PVD-покрытием с гипоаллергенным полимером на внутренней части. Весит устройство пять граммов, заряд держит до семи дней. На выбор предлагаются восемь размеров и два цвета — черный хром и серый хром.

Датчики кольца отслеживают ряд физиологические показателей (пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна), и представляют их в виде комплексных метрик в мобильном приложении. Таким образом, пользователь может узнать насколько качественно он спит и насколько высоки его уровень стресса и ресурс — совокупная производная всех показателей.

Умный девайс работает на базе ИИ-сервиса GigaChat, который выдает пользователю персональные рекомендации на основе анализа его показателей, а при необходимости посоветует проконсультироваться с врачом.

«Нейросетевая модель обладает глубокими познаниями в самых разных областях, в том числе в медицине и физиологии. Персональный консультант на базе GigaChat анализирует данные пользователя и дает квалифицированные советы по поддержанию здоровья», — уточняет пресс-служба Сбера.

Разработкой умного кольца занималась команда SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов ведущих российских институтов и клинико-диагностических центров.

Устройство с 23 сентября эксклюзивно доступно для клиентов Sber Private Banking и СберПервого, а также для тех, кто подписался на рассылку о начале продаж. С 24 сентября его смогут приобрести все желающие по рекомендованной цене 24 990 рублей.



