Т-Банк запустил бесконтактную оплату по iPhone

Т-Банк запустил сервис T-Pay, который позволяет пользователям iPhone с iOS 16 и выше оплачивать покупки в офлайн-точках без использования пластиковых карт, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Для этого необходимо установить обновленное приложение банка, выбрать в меню пункт «Оплатить Айфоном» и поднести смартфон к терминалу. Оплата проходит через технологию Bluetooth Low Energy и совместима с системой «Вжух» от Сбербанка.

Списание средств осуществляется с выбранного счета, при этом кешбэк и бонусные мили начисляются так же, как и при платежах банковской картой. В дальнейшем сервис сможет работать без подключения к интернету.

Инфраструктуру платежного решения поддерживают Т-банк, Сбербанк и Альфа-банк. В августе Сбербанк запустил собственный аналогичный сервис «Вжух», который работает по той же технологии Bluetooth Low Energy.