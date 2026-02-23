НАВЕРХ
Виниловые пластинки вернули популярность

Количество покупок виниловых пластинок в России по итогам прошлого года резко увеличилось — на 32 % по сравнению с 2023 годом и на 15 % по сравнению с 2024 годом.

При этом средняя цена виниловых пластинок в 2025 году увеличилась на 13% год к году и составила 1978 рублей за пластинку, следует из данных «Платформы ОФД», крупнейшего в стране оператора фискальных данных.

Количество покупок проигрывателей винила в 2025 году также увеличилось — на 17% по сравнению с 2023 годом и на 7 % по сравнению с 2024 годом. Средняя цена проигрывателей составила 26,7 тысячи рублей.

Спрос на винил растет в связи с модой на ретро и винтажную атрибутику, отмечается в сообщении компании. Сейчас пластинки покупают не только меломаны и ценители функционального декора, но и обычные потребители музыкального контента.

Так, если в 2020 году покупателями пластинок преимущественно становились люди в возрасте 40-45 лет, то по состоянию на прошлый год средний возраст покупателей снизился до 30-33 лет.

Хайтек #Гаджеты #Музыка
