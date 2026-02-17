Представлен планшет с антишпионской версией Android

Компании Murena и Volla представили планшет Murena Volla Tablet, ориентированный на пользователей, уделяющих особое внимание защите персональных данных.

Устройство работает под управлением модифицированной версии Android без сервисов Google и встроенных инструментов отслеживания, пишет портал 4pda. Система не передает пользовательские данные на сторонние серверы.

Также она предлагает пользователям каталог приложений с акцентом на приватность, сохраняя при этом совместимость с большинством Android-программ.

Планшет оснащен 12,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, процессором MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 10 тысяч мАч. Стоимость новинки — около 800 долларов.