Xiaomi выпустила умный датчик протечки воды

Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок интеллектуальный датчик протечки Water Guard 2. Умное устройство поможет избежать крупного ущерба в случае бытовой аварии.

Компактный гаджет диаметром 5,5 сантиметра и высотой 1,9 сантиметра защищен от пыли и воды по стандарту IP67. При этом он имеет две чувствительные зоны, способные обнаруживать утечки как по воде на полу, так и по брызгам сверху, если, например, порвался шланг.

Если датчик заметил, что вода вылилась из-под стиральной машинки или льется откуда-то сверху, он может оповестить владельца тремя способами: световым индикатором, звуковым сигналом или оповещением в приложении Mi Home.

Устройство можно синхронизировать с другими умными гаджетами экосистемы Xiaomi HyperOS. В таком случае при обнаружении утечки оно может автоматически отключать смарт-розетки во избежание короткого замыкания.

Water Guard 2 поддерживает Bluetooth 5.2 и способно работать до трех лет на одной батарейке-таблетке (CR2450). В нем использованы никелированные датчики и устойчивые к УФ-излучению материалы.

Датчик от Xiaomi стоит 69 юаней или чуть менее 800 рублей.