«Яндекс» выпустит умный диктофон с «Алисой»

Российский IT-гигант «Яндекс» готовит к выпуску ИИ-диктофон с «Алисой Про». Полезный не только для журналистов гаджет, поступит в продажу в следующем году.

Устройство, судя по описанию разработчиков, представляет собой мечту журналиста: диктофон может не только записывать аудио, но и переводить его в текст, выделяя ключевые тезисы. Помимо работников СМИ, гаджет может быть полезен студентам (для записи лекций) и корпоративным работникам (для записи совещаний).

Диктофон имеет компактные размеры (с пластиковую банковскую карту), алюминиевый корпус и аккумулятор, заряда которого хватит примерно на 80 часов записи аудио. На корпусе расположены переключатель «Старт/Стоп» и многофункциональная кнопка для голосовых команд «Алисе».

Аудио, которое записывает устройство, защищено аппаратным шифрованием. Доступ к записям осуществляется с помощью ключа, который хранится на смартфоне пользователя. Таким образом, даже если диктофон потеряли, данные будут в безопасности, уверяют разработчики.

Гаджет поступит в продажу в первой половине 2026 года. Ближе к дате выхода будут озвучены подробные характеристики и цена устройства.

