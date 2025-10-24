«Яндекс» выпустит на улицы мегаполисов армию роботов

Российский IT-гигант «Яндекс» увеличит флот автономных роботов-доставщиков до 20 тысяч к концу 2027 года. Ожидается, что это поможет решить проблему нехватки курьеров и снизить стоимость доставки.

Роботов нового, четвертого поколения, помимо Москвы, планируют выпустить на улицы Санкт-Петербурга, Казани и других мегаполисов. Они смогут преодолевать на одном заряде до 70 километров и доставлять до двух заказов за один рейс за счет увеличенного грузового отсека.

«Стоимость доставки роботами с 2019 года снизилась в пять раз и сейчас сравнялась с курьерской доставкой. После запуска робота-доставщика 4.0 рободоставка будет обходиться дешевле, чем доставка курьером», — подсчитала пресс-служба «Яндекса».

Первые роботы нового поколения «выйдут на работу» уже в ноябре 2025 года. Они будут доставлять заказы «Яндекс Еды», «Лавки», «Доставки» и компаний- партнеров «Яндекса».