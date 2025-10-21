НАВЕРХ
«Яндекс» запустит беспилотные такси

РБК
«Яндекс Такси» до конца 2025 года запустит автономные такси в Москве. Пассажиров в рамках эксперимента начнут обслуживать сто беспилотных машин, сообщил глава компании Александр Аникин.

Проект готовится совместно с властями Москвы, уточнил Аникин в интервью РБК. Компания рассчитывает, что для роботакси будет доступен ограниченный, но достаточный для полноценной работы набор районов.

Уже в 2026 году компания сможет подавать роботакси по вызову через приложение. Назначение автономного автомобиля в 2026 году будет случайным, но за заказчиком оставят право отказаться от такой поездки.

Стоимость поездки будет такой же, как на автомобиле с водителем. При этом в беспилотном такси во время поездки будет присутствовать водитель-испытатель за рулем. Его задача — следить за безопасностью.

