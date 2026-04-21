НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Автомобильный мост соединит Россию и Северную Корею

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Мост через реку Туманная на границе России и КНДР
Фото: © пресс-служба Минтранса РФ

Специалисты завершили стыковку пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР, после открытия объекта между странами впервые появится прямое автомобильное сообщение, сообщил Минтранс РФ.

В церемонии стыковки пролетного строения моста через реку Туманная в режиме онлайн приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин и глава Минприроды Александр Козлов, отмечается в сообщении.

«Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов», — подчеркнул Никитин.

Протяженность двухполосного мостового перехода составит почти пять километров, самого моста — один километр. Полноценное открытие объекта запланировано на июнь 2026 года.

Еще по теме
Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
РЖД запустили новую систему поиска забытых пассажирами вещей
Рижский вокзал выставили на продажу на «Авито»
Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в пилотном режиме
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Мессенджер XChat от Илона Маска станет доступен пользователям
Обсуждение (0)
Картина дня
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Иран
Иран отказался вести переговоры под угрозами США
Мост через реку Туманная на границе России и КНДР
Автомобильный мост соединит Россию и Северную Корею
Петер Мадьяр
Новый лидер Венгрии потребовал от Зеленского прекратить шантаж
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут