Автомобильный мост соединит Россию и Северную Корею

Мост через реку Туманная на границе России и КНДР

Специалисты завершили стыковку пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР, после открытия объекта между странами впервые появится прямое автомобильное сообщение, сообщил Минтранс РФ.

В церемонии стыковки пролетного строения моста через реку Туманная в режиме онлайн приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин и глава Минприроды Александр Козлов, отмечается в сообщении.

«Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов», — подчеркнул Никитин.

Протяженность двухполосного мостового перехода составит почти пять километров, самого моста — один километр. Полноценное открытие объекта запланировано на июнь 2026 года.