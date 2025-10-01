НАВЕРХ
Представлен перечень авто для работы в такси

Источник:
Sibnet.ru
150 2
Автомобиль Москвич
Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг РФ опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта о такси подпадают более 20 моделей от шести отечественных брендов.

В списке значатся:

  • Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
  • УАЗ — «Патриот» и «Хантер»;
  • Sollers — SP7;
  • Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;
  • Voyah — Free, Dream, Passion;
  • «Москвич «— 3, 3е, 6, 8.

В перечень вошли седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели, отметило министерство. В нем также есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили.

Первичный перечень опубликован заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок. Список будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории нашей страны в рамках заключенных СПИК — с учетом обязательств по углублению локализации.

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты вступления в силу. Исключение составляют регионы с отсрочкой — Калининградская область, Сибирский федеральный округ и Дальний Восток.

Обсуждение (2)
D_I_A_B_L_O_o

Зачем это публиковать? если каждый год в один и тот же день подписыват. Также можно ещё публиковать в...

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

Wolf Hound

Цены на эти повозки скиньте раза в 3,тогда всё хорошо будет.

Spectre32

Ну а откуда больше бабосов взять как не с народа))