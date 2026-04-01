Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток

Росавиация сняла ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана, сообщила пресс-служба Минтранса.

Решение по отмене действовавших рекомендаций для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов в ОАЭ было принято с учетом позиции Минтранса и МИД, отмечается в сообщении.

«Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», — уточнило ведомство.

Специалисты Минтранса и Росавиации продолжат анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе.

Еще по теме
РЖД запустили новую систему поиска забытых пассажирами вещей
Рижский вокзал выставили на продажу на «Авито»
Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в пилотном режиме
Асфальт: от древнего до современного
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»
Глава партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев
Партия пророссийского политика выиграла выборы в Болгарии
сим-карта
«Яндекс» станет оператором сотовой связи
ОСАГО
Правительство поддержало увеличение выплаты по ОСАГО в четыре раза
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
61
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
31
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
18
Заработал первый в мире квантовый интернет
13
СибНИА предложил восстановить 700 самолетов
13
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»