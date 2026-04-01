Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток

Росавиация сняла ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана, сообщила пресс-служба Минтранса.

Решение по отмене действовавших рекомендаций для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов в ОАЭ было принято с учетом позиции Минтранса и МИД, отмечается в сообщении.

«Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», — уточнило ведомство.

Специалисты Минтранса и Росавиации продолжат анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе.

